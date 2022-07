Accueil » Actualités » The Callisto Protocol : Gameplay, Dead Space… Tout savoir sur le survival-horror en 6 minutes

Le successeur spirituel de Dead Space s’est beaucoup montré lors du Summer Game Fest. The Callisto Protocol emprunte beaucoup à la série d’horreur d’Electronic Arts, et pour cause, puisqu’on retrouve le créateur de Dead Space à la baguette.

Mais puisqu’il s’agit d’une nouvelle licence qui reste encore assez obscure pour pas mal de monde, nous vous avons rassemblé toutes les informations à savoir sur ce nouveau titre horrifique, qui nous embarquera dans une station spatiale remplie de dangers. Entre des séquences bien gores et d’autres plus angoissantes, les amateurs de jeux d’horreur pourront sans doute trouver leur bonheur dans le jeu.

The Callisto Protocol sortira le 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.