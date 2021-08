Saints Row : Malgré les critiques sur le reboot, le studio dit qu’il ne reculera pas et dévoile un journal de développement

L’annonce du reboot de Saints Row n’a pas fait que des heureux chez la communauté. En témoigne alors de vives critiques publiées dans les commentaires YouTube sous le premier trailer du jeu, diffusé lors de l’Opening Night Live. Et tandis que pas mal de monde s’évertue à montrer son mécontentement, les développeurs défendent leur prochain jeu.

Pas de retour en arrière pour le studio

We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that. — Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021

VGC s’est « amusé » à comptabiliser les pouces en l’air et les pouces baissés en dessous du trailer sur la chaîne Xbox, PlayStation et celle du jeu officiel, afin de voir quelle était la tendance globale. Les trois vidéos ont alors généré près d’un million de vues, avec 31 400 pouces levés, contre 38 400 pouces en bas. Autrement dit, la communauté est divisée, et les mécontents semble être plus nombreux, du moins sur YouTube.

Difficile de vraiment jauger la réception du jeu rien qu’en se basant sur ces statistiques, mais elles montrent tout de même que de nombreuses personnes n’ont pas été convaincues par ce premier trailer.

S’il y a bien entendu simplement des fans déçus de ne pas retrouver les personnages des deux précédents opus, et d’autres personnes soulignant que le ton de cet épisode semble être trop différent pour eux, on peut voir dans les commentaires YouTube que l’apparence des quatre personnages dans la vidéo est la vraie cible de la plupart des critiques (avec certains commentaires homophobes que l’on vous épargne).

Dans tout cela, le studio Volition entend bien les critiques les plus constructives, tout en réagissant à celles et ceux qui souhaitent que les personnages aient l’air « plus gangster ». Après avoir posté un gif « Haters gonna hate » (« les haineux continueront à détester » si vous souhaitez une traduction littérale), le studio s’est un peu plus expliqué sur Twitter :

« On ne reculera pas sur ce jeu. On a compris, c’est nouveau et c’est une réaction épidermique à un reboot comme il n’y en a jamais eu. Le gif était supposé refléter cela. »

Un rappel qui peut sembler évident à moins de 6 mois de la sortie, mais qui a le mérite d’être clair. Rappelons d’ailleurs que si vous n’aimez pas les personnages, pas de soucis, puisque le jeu vous laissera créer votre propre protagoniste.

Et histoire de présenter son prochain titre avec toute leur passion, Volition a publié un journal de développement dans lequel on peut en voir un peu plus concernant le gameplay de cet épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre preview du jeu, étant donné que nous avons pu le voir de plus près avant la Gamescom.