The Callisto Protocol ne se vendrait pas aussi bien qu'escompté

Très attendu par une communauté de fans de Dead Space, puisqu’il s’annonçait comme son successeur spirituel, The Callisto Protocol en aura malheureusement déçu certains. Il faut dire qu’il s’est révélé moins effrayant que son modèle, se dotait d’une ambiance moins viscérale, et axait peut-être trop son expérience sur l’action.

De là à dire qu’il s’agit d’un mauvais jeu, il y a un pas que nous sommes très loin de franchir. Notre test vous le dira, The Callisto Protocol est bon, même s’il n’est pas exempt de défauts. Néanmoins, il semblerait que le dernier projet de Glen Schofield, et premier du studio Striking Distance, peine à trouver son public.

The Callisto Protocol, échec commercial, ou simple retard ?

Vouloir titiller le maître du Survival Horror de la génération PlayStation 3 / Xbox 360, même quand on s’appelle Glen Schofield et qu’on joue sur son terrain, c’est téméraire. Présenté à demi-mot comme la relève de l’exceptionnel Dead Space, The Callisto Protocol aura suscité une vive attente chez les amateurs d’horreur.

Malheureusement, là où le studio Striking Distance attendait près de 4 millions de copies écoulées en un mois, The Callisto Protocol n’en a vendu que 2 millions. Ce qui pose problème à l’éditeur coréen Krafton, qui aurait investi près de 150 millions d’euros dans cet ambitieux projet, se retrouvant pour le moment déficitaire.

Ce qui risque par ailleurs de compliquer les plans de Glen Schofield et ses équipes, qui prévoyaient de faire de The Callisto Protocol une nouvelle franchise. Des suites auraient déjà été imaginées, et sont donc en passe d’être tout bonnement mises au placard si un miracle économique ne survient pas rapidement.

En attendant ledit miracle, Krafton espère rattraper ses ventes sur les prochains mois. Le but, dans l’absolu, étant d’atteindre les 5 millions de ventes au total, ce qui permettrait à Striking Distance de lancer le développement d’une suite. Croisons les doigts pour que, malgré la sortie imminente de Dead Space Remake, The Callisto Protocol finisse par atteindre ses objectifs.