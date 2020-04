Après vous avoir présenté le sympathique Yes, Your Grace ou le surprenant Legend of Keepers, Indie Story s’arrête sur World of Horror, un jeu d’aventure textuelle aux visuels particuliers. Avec sa direction artistique atypique, ses mécaniques de RPG et roguelite intégrées, World of Horror est très clairement un jeu unique en son genre.

Il ne plaira probablement pas à tout le monde avec son étiquette de titre indépendant très spécial, mais si vous êtes à la recherche d’un jeu original, alors peut-être que celui-ci peut vous faire de l’œil. On rappellera qu’il est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam.