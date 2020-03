Présentation de Yes, Your Grace : Pas facile d’être un souverain

Vous le savez, chaque mercredi, à 18 heures, on vous propose une nouvelle présentation d’un jeu indépendant sur notre chaîne YouTube. On s’était par exemple attardé sur l’excellent Wolcen : Lords of Mayhem ou encore l’étonnant Legend of Keepers. Cette fois-ci, on vous parle de Yes, Your Grace, un titre sorti sur PC plus tôt dans le mois.

Dans cette vidéo, on vous présente ce jeu qui mélange stratégie et gestion, et qui s’approche un peu d’un certain Reigns. Très accrocheur, le titre mérite que l’on s’y penche un peu. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre jeu qui sera… très particulier !