Présentation de Legend of Keepers : incarnez le Maître des Donjons

Après les présentations de Wolcen: Lords of Mayhem ou encore Curse of the Dead Gods, on s’attarde sur un autre projet français avec Legend of Keepers. Chapeautée par Goblinz Studio, que l’on connait pour avoir bossé sur Robothorium ou encore Dungeon Rushers, cette nouvelle production nous met dans la peau d’un Maître des Donjons.

Nous ne sommes donc pas les gentils héros mais bien la horde de méchants qui va tenter de les attaquer. Il faudra placer des pièges, mettre ses unités sur la route des valeureux guerriers et installer un boss de fin pour éviter que le trésor ne soit pillé. Le titre arrive le 19 mars sur PC en early access – disponible sur GOG.com et un prologue est actuellement disponible.