Tencent chercherait à faire plusieurs acquisitions complètes de studios et d’éditeurs

L’année 2022 est en quelque sorte l’année de la consolidation pour l’industrie du jeu vidéo, avec des rachats qui fusent dans tous les sens et des géants qui n’en finissent plus de grossir. En dehors des traditionnels acteurs du marché, on a pu voir que l’Asie, et notamment la Chine, était en train d’accroitre sa position dans le secteur du jeu vidéo, notamment via deux groupes très puissants, NetEase et Tencent. Tandis que le premier ramène de plus en plus de talents et d’artistes occidentaux dans son giron, le second continue de racheter des parts importantes dans des entreprises phares, comme Ubisoft. Et visiblement, cela ne suffit plus à Tencent, qui vise encore plus loin.

Qui sera racheté par Tencent ?

Le site Reuters a publié un nouvel article dans lequel il indique que Tencent est actuellement en train de repenser sa stratégie d’expansion dans le marché du jeu vidéo. Si par le passé, le géant chinois grapillait quelques parts minoritaires dans plusieurs groupes différents (on parle de plus de 800 entreprises), il chercherait maintenant à faire des acquisitions majeures en rachetant complètement certaines entreprises.

Reuters décrit cette nouvelle approche comme étant plus « agressive », avec un focus sur le marché européen. On ne sait pas encore si Tencent à certains studios ou éditeurs déjà dans le viseur (en plus d’Ubisoft), mais il faut s’attendre à ce que l’éditeur pèse de plus en plus lourd sur le marché occidental.