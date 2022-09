L’Arabie Saoudite prévoit de racheter un grand éditeur et d’investir massivement dans le jeu vidéo

Cela fait maintenant quelques années que l’Arabie Saoudite s’intéresse de près au marché du jeu vidéo, notamment suite à la création de Savvy Games Group, une entreprise détenue par l’état. On a pu voir ce groupe investir de plus en plus dans des grands acteurs du marché, en rachetant des parts ici et là dans les plus grosses entreprises du marché, à l’image d’Electronic Arts, Capcom, Take-Two, SNK ou bien plus récemment le géant Embracer Group. Ce qui n’est toujours pas suffisant pour le prince controversé Mohammed bin Salman, qui souhaite aller encore plus loin.

Qui sera le malheureux élu ?

Ce dernier déclare dans un nouveau communiqué qu’à travers Savvy Games Group, il entend à faire de l’Arabie Saoudite le « hub » central pour le jeu vidéo et l’esport d’ici 2030.

Ce qui nous intéresse ici, c’est la levée de fond pour accomplir cet objectif, avec près de 38 milliard d’euros (142 milliards de riyals) à injecter dans l’industrie du jeu vidéo. Mais dans ce budget, on remarque une part de plus de 13 milliards d’euros qui n’a que pour but de faire l’acquisition d’un grand acteur de l’industrie, à savoir un grand éditeur.

Pour donner un ordre d’idée, Take-Two a racheté Zynga pour 12,7 milliards de dollars, tandis que Bethesda a été racheté par Microsoft au prix de 7,5 milliard de dollars. 18 milliards de dollars seront aussi alloués à prendre quelques parts plus minoritaires chez d’autres entreprises.

On ne sait donc pas qui est dans le viseur de l’Arabie Saoudite, mais ne vous étonnez pas de voir très prochainement d’autres grands rachats dans l’industrie.