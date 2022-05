Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection est disponible en précommande

Konami a peut-être un peu de mal à sortir de nouveaux jeux en ce moment, mais l’éditeur sait comment chatouiller la nostalgie de certains. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ne sera pas le seul jeu Tortues Ninja à sortir cette année, puisque l’éditeur japonais nous prépare une compilation répondant au nom de Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection, qui regroupe pas moins de 13 jeux avec nos Tortues préférées, et elle est maintenant disponible en précommande.

Où précommander Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection ?

Dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection, vous pourrez retrouver plusieurs jeux issus des bornes d’arcade, de la NES, la Super NES, la Mega Drive et la Gameboy.

Ces jeux Tortues Ninja jeux 8 bits et 16 bits sont tous regroupés en un seul morceau grâce à cette compilation, qui a la décence de ne pas être vendue au prix fort, puisqu’elle est tarifée à 39,99 € seulement.

Fnac

Amazon

Pour rappel, Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et proposera les titres suivants :