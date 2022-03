Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est une compilation de 13 jeux rétro Tortues Ninja 8 bits et 16 bits commercialisés sur Arcade, NES, Super Nintendo, Sega Genesis et Game Boy développée par Digital Eclipse et éditée par Konami en collaboration avec Nickelodeon. Afin de s'ouvrir au public d'aujourd'hui, cette collection embarque plusieurs ajouts dont des textures HD, des options de sauvegarde et de flashback, la possibilité de configurer ses touches comme on le souhaite ainsi que des guides sur-mesure pour aider les joueurs et les joueuses lors de certains passages trop difficiles.