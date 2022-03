Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le le Talisman dragon sacré +1 obtenable dans la capitale Leyndell dans les catacombes de la capitale.

Où trouver le Talisman dragon sacré +1 ?

Emplacement : Dans la capitale Leyndell proche du site de réapparition de la Prison souterraine des parias

: Dans la capitale Leyndell proche du site de réapparition de la Prison souterraine des parias Effet : Améliore grandement la résistance aux dégâts sacrés

Depuis le site de grâce Chemin souterrain, continuez tout droit et passez la porte ouverte uniquement si vous avez déverrouillé ce raccourci. Progressez sur les tuyaux en métal et repérez des structures identiques situées un peu plus bas. Faites chuter votre personnage et répétez l’opération jusqu’à être arrivé au sol près des langoustes géantes.

Continuez sur la droite jusqu’à apercevoir un mur en pierre cassé ouvrant sur la Prison souterraine des parias. Entrez dans l’ouverture puis allez déverrouiller le site de grâce sur votre droite. Revenez ensuite sur vos pas pour continuer tout droit et prendre l’ascenseur au milieu de la salle.

Arrivé en hauteur, ne prenez pas l’escalier mais regardez plutôt sur la droite de celui-ci et faites face au mur devant vous. Ces murs sont en fait des illusions que vous pouvez dissiper en tapant dessus. Une fois dissipé et avoir accédé aux vrais murs du fond, pivotez votre personnage sur la gauche pour taper un nouveau mur qui s’avère être encore une fois une illusion.

Derrière celui-ci vous trouverez le monstre responsable de la réapparition continue des spectres de la salle ainsi que le Talisman de dragon sacré +1. Ce talisman confère une grande résistance contre les dégâts sacrés, pratique contre le boss de l’histoire de la capitale Leyndell.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.