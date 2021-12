Tales of Crestoria s’apprête déjà à fermer ses portes en 2022

Malgré la belle réussite de Tales of Arise, tous les opus de la saga ne sont pas aussi populaires. Il faut croire que Tales of Crestoria n’a pas rencontré le succès souhaité, puisqu’un peu moins de deux ans après son arrivée, le titre mobile s’apprête déjà à tirer sa révérence, comme nous l’apprend Bandai Namco.

[Service Shutdown Notice (1/2)]

Tales of Crestoria will shut down on Sun, Feb. 6th, 2022 9:00PM PST.

Thank you for your support and we hope you enjoyed playing.

Check the official site & in-game announcements for more info.

URL:https://t.co/A3jZn3EAgj#TalesOfCrestoria

— TALES OF CRESTORIA (@to_crestoria_EN) December 7, 2021