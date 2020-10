Tales of Crestoria : The Wake of Sin, un court-métrage qui fait office de prologue

Sorti au début de la période estivale, Tales of Crestoria est le tout nouvel épisode de la série de RPG de Bandai Namco destiné aux supports mobiles. Relativement bien accueilli et surtout destiné aux fans de la franchise, ce nouveau Tales of’ embarque avec lui un lore riche et une histoire convaincante avec un univers totalement inédit. L’occasion de nous présenter tout ça avec un cout-métrage.

The Wake of Sin

Diffusé gratuitement sur YouTube mais également disponible sur Crunchyroll, The Wake of Sin est un court-métrage d’une petite quinzaine de minutes qui fait office de prologue. Produit par Kamikze Douga, ce court-métrage nous présente le destin tragique de Kanata Hjuger et Misella, les protagonistes principaux. Le format est très sympa avec Yasutaka Nakata à la musique et un rendu 3D sympathique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez télécharger Tales of Crestoria dès maintenant sur iOS et Android, l’application étant téléchargeable gratuitement.