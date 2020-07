Tales of Crestoria est disponible sur iOS et Android

Surprise ! Repoussé à une date indéterminée début juin, Tales of Crestoria se lance aujourd’hui sur iOS et Android. Vous pouvez télécharger le jeu via l’Apple Store et le Play Store dès maintenant.

Les aventures de Kanata n’attendent plus que vous

Disponible en free-to-play, ce JRPG proposant des mécaniques de gacha est une toute nouvelle aventure originale appartenant à la licence Tales of. Vous suivrez le périple de Kanata Hjuger et Misella et de leurs allié(e)s, Vicious, Aegis Alver, Yuna Azetta ou encore Orwin Granberg dans le monde de Crestoria.

Notez que le casting intègre également des personnages phares de la franchise de Bandai Namco comme Cress Albane (Tales of Phantasia), Velvet Crowe (Tales of Berseria) et Luke fon Fabre (Tales of the Abyss).