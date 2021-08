Tales of Luminaria annoncé sur iOS et Android

L’ouverture de la Gamescom a bien mis la série Tales of à l’honneur avec une jolie performance de Lindsey Stirling sur le thème de combat de Tales of Arise. Juste après, Bandai Namco en a profité pour nous teaser un nouveau jeu mobile: Tales of Luminaria.

Encore un

La série n’en est pas à son premier coup d’essai sur mobiles, loin de là. On peut par exemple citer Tales of the Rays ou récemment le gacha Tales of Crestoria. Toutefois, celui-ci semble prendre une tournure différente avec un Action-RPG en temps réel qui diffère quelque peu de ce que l’on connait d’après les premières images de gameplay du teaser.

Nous avons peu d’informations pour le moment si ce n’est un aperçu des personnages du casting et de l’univers. On comprend aussi que Bandai Namco préfère mettre le paquet sur Tales of Arise pour le moment puisqu’il sort le 10 septembre prochain, soit très bientôt.