Tales of Arise : Bandai Namco dément les rumeurs parlant de censures dans le jeu

Alors que Tales of Arise accélère sa communication avec la sortie d’une démo jouable dernièrement, Bandai Namco ne veut aucune fausse note autour du JRPG. Cela va même jusqu’à démentir des rumeurs sans véritables fondements.

Le fan service toujours au rendez-vous

Tout est partie d’une rumeur circulant sur le site 4Chan. Un utilisateur a prétendu que le jeu serait censuré sur PS4 et PS5 en donnant des exemples bien précis, mais sans preuves concrètes, comme des costumes féminins « moins risquées », une scène supprimée se déroulant dans des sources chaudes ou encore le symbole des genres sur les portes pour y accéder.

Grâce à nos confrères allemands de Xbox Dynasty qui ont interrogé Marco Süß (Senior PR Manager chez Bandai Namco Allemagne), nous avons la confirmation que ces allégations sont fausses :

« Tales of Arise sortira le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Toutes les versions auront la même histoire et les mêmes fonctionnalités sans aucune forme de censure ».

Evidemment, l’éditeur japonais aurait très bien pu ignorer cette rumeur sortie de nulle part, toutefois le contexte récent vis à vis de la censure des jeux japonais a sans doute forcé la firme à clarifier les choses. En effet, Sony a depuis quelques temps engagé une nouvelle politique vis à vis des contenus sexuels dans les jeux nippons afin qu’ils « s’accordent avec les standards occidentaux » comme l’avait déclaré l’ancien président de Sony Interactive Entertainment Japan Asia, Atsushi Morita. D’où l’insistance envers les consoles PlayStation de la rumeur.

On pense par exemple à la censure étrange de Devil May Cry 5 (corrigée par la suite via une mise à jour) pour sa scène avec Trish, mais globalement cela n’a concerné que certains jeux de niche connu pour leurs contenus très explicites tel que Senran Kagura Re:Newal. Comme bon nombre de JRPG, la série Tales of a toujours eu ces petits moments de fan service avec des scènes dans les sources chaudes ou bien sur la plage avec des protagonistes en maillot de bain, mais ces moments sont relativement légers et relèvent plus des poncifs d’anime japonais classiques.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.