Syberia: The World Before date sa sortie sur PC avec un trailer

La licence Syberia reste sans doute l’une des séries les plus populaires du catalogue Microids, et les fans attendaient avec impatience de découvrir de nouvelles informations sur Syberia: The World Before. On a pu découvrir une nouvelle bande-annonce du titre la semaine dernière qui vient nous prévenir que la sortie sera bien pour cette année.

Une vidéo qui nous fait voyager dans le temps

Le dernier jeu du regretté Benoît Sokal, créateur de la série, nous montre son univers dans cette nouvelle vidéo, partagée entre deux époques. En dehors de Kate Walker dans l’époque moderne, on suivra la vie Dana Roze, une jeune fille de 17 ans qui vit à Vaghen en 1937, et qui assiste à la montée en puissance de l’Ombre Brune sur l’Europe.

Ce trailer nous permet de voir que l’on pourra découvrir ce Syberia: The World Before dès le 10 décembre prochain, mais seulement sur PC dans un premier temps. Les versions consoles n’arriveront quant à elles qu’en 2022, tandis que l’on attend plus de détails sur la période de sortie.