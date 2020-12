Sword of the Necromancer sortira finalement le 28 janvier 2021

Annoncé en amont du Tokyo Game Show 2019, Sword of the Necromancer s’est fait très discret depuis. Le nouveau projet du studio Grimorio of Games devait effectivement sortir en fin d’année 2020. Mais il a enchaîné plusieurs reports, sans que les joueurs soient véritablement mis au courant. On a désormais une date de sortie définitive.

Mélange entre RPG et rogue-like

Après avoir réussi avec brio sa campagne de financement participatif sur Kickstarter à hauteur de plus de 200 000 euros (sur les 15 000 réclamés), Sword of the Necromancer nous lâche une date : rendez-vous le 28 janvier 2021 pour sa sortie définitive. La fiche Steam est déjà en ligne et il est possible de l’ajouter à sa liste de souhaits.

Sword of the Necromancer se définit comme un jeu d’action aventure avec des composantes de RPG et de rogue-like. On y incarne Tama, une ancienne voleuse, qui est chargée d’escorter une prêtresse. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et vous devrez récupérer l’arme d’un Nécromancien pour pénétrer dans un dangereux donjon.

Le jeu aurait dû sortir le 10 décembre, avant d’être repoussé suite à l’arrivée de Cyberpunk 2077. Finalement, pour des raisons techniques, il a écopé d’un nouveau report, la version Switch n’étant pas à la hauteur des promesses engagées, à cause d’un souci sur la résolution. On espère que ce délai supplémentaire aura permis aux développeurs de peaufiner comme il se doit leur nouveau bébé.

On se donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour la sortie de Sword of the Necromancer sur PC, PS4, Xbox One et Switch (et bien sûr rétrocompatible PS5 et Xbox Series).