Sword of the Necromancer dévoile son trailer de lancement

JanduSoft et Grimorio of Games viennent de publier le trailer de lancement de leur action-RPG, Sword of the Necromancer, qui est disponible depuis aujourd’hui.

Le pouvoir de l’épée du Nécromancien

Après les premières informations concernant Sword of the Necromancer, voici le trailer de lancement et de plus amples détails. Le soft raconte l’histoire de Tama, une ancienne voleuse qui est chargée d’escorter Koko, une prêtresse. Malheureusement celle-ci se fait tuer.

Vous allez donc devoir atteindre le cœur d’un donjon renfermant une magie interdite capable de ressuscite Koko. Vous serez capable de ressusciter vos ennemis vaincus afin de les faire combattre à vos côtés. Il vous faudra rassembler une petite armée de monstres, vous équiper comme il faut afin d’affronter les gardiens du donjon.

Sword of the Necromancer est disponible depuis aujourd’hui sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront plus tard.