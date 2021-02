Sword of the Necromancer : de l’amour à la mort, notre avis vidéo

Sorti le 28 janvier dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Sword of the Necromancer vous permettra de découvrir l’histoire d’amour entre la voleuse Tama et sa protégée Koko. Malheureusement, cette dernière trépassera et vous allez devoir tout faire pour tenter de la faire revenir à la vie, en parcourant notamment le donjon du Nécromancien pour arriver jusqu’à lui et vous emparer de son pouvoir de résurrection.

Fort de son immense succès lors de sa campagne Kickstarter, récolant pas moins de 200.000€ sur les 15.000€ initialement prévus, le studio espagnol Grimorio of Games aura eu les coudées franches pour développer cet action-RPG aux mécaniques de roguelike. Affiché à un prix de 14,99€, nous profitons de sa sortie toute récente pour vous présenter le jeu et vous donner notre avis sur Sword of the Necromancer, en vidéo, à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story.