Sword of the Necromancer

Sword of the Necromancer est un action-RPG incluant des éléments appartenant au genre rogue-like développé par Grimorio of Games et édité par JanduSoft. Porté par une direction artistique au style pixel art, ce titre vous permet d’incarner Tama, une ancienne voleuse chargée d’escorter la prêtresse Koko pendant son pèlerinage. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et cette dernière se fait tuer. Equipée de l’Épée du Nécromancien lui permettant de ressusciter les ennemis vaincus sur sa route pour qu'ils combattent à ses côtés, Tama devra tout faire pour atteindre le cœur d’un donjon renfermant la magie interdite nécessaire pour ramener Koko à la vie.