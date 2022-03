Sword Art Online Variant Showdown : Le prochain jeu mobile dans l’univers de SAO sortira en 2022

Cela fait déjà plusieurs années que la célèbre licence japonaise Sword Art Online a droit à des adaptations vidéoludiques diverses et variées sur PC, consoles et mobiles, la dernière en date étant Alicization Lycoris. Malgré le temps qui passe, le succès est toujours au rendez-vous et c’est donc sans grande surprise que Bandai Namco a annoncé hier l’arrivée de Sword Art Online Variant Showdown, un titre inédit qui sortira cette année dans le monde entier sur iOS et Android.

Déjà 10 ans de Link Start !

Présenté comme l’épisode célébrant le 10ème anniversaire de la franchise, ce jeu d’action n’a pas dévoilé grand-chose si ce n’est qu’il prendra place dans un nouveau monde virtuel nommé Cross Edge. Kirito et ses ami(e)s décideront de s’y rendre afin d’enquêter sur un joueur dont le comportement semble proche de celui des membres appartenant à la guilde d’assassins Laughing Coffin mais, bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu.

En attendant d’en apprendre davantage sur ce titre, sachez que sa phase de préinscriptions est d’ores et déjà ouverte. Toutes les informations la concernant sont disponibles sur le site officiel du jeu.