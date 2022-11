Le jeu mobile Sword Art Online Variant Showdown est maintenant disponible

Bandai Namco a récemment levé le voile sur Sword Art Online: Last Recollection, un nouveau jeu console qui adaptera l’arc War of Underworld et qui devrait nous parvenir dans le courant de l’année 2023. Histoire de patienter jusqu’à la sortie de ce nouveau titre, l’éditeur japonais compte bien donner aux fans de SAO de quoi s’occuper un peu, notamment sur mobiles. Sword Art Online Variant Showdown a été présenté plus tôt cette année, et il est désormais jouable sur les plateformes Android et iOS, pile à temps pour le dixième anniversaire de l’anime Sword Art Online.

Avec même un peu de Battle Royale

Ce Sword Art Online Variant Showdown nous racontera une histoire inédite, qui se déroule après les événements de l’arc Alicization. Kirito et sa troupe vont enquêter sur le jeu Cross Edge, dans lequel un participant semble avoir la faculté de faire perdre une partie des souvenirs des personnes qu’il arrive à battre. Manque de chance, notre jeune héros et ses collègues vont eux aussi se faire attaquer.

Cet Action-RPG de type gacha en 3D nous permet de prendre le contrôle d’une équipe de trois personnages, que l’on pourra personnaliser comme on le souhaite avec des tenues alternatives et des accessoires. Chaque personnage dispose d’un type lui donnant accès à des avantages ou des faiblesses selon les ennemis, et il faudra bien apprendre à utiliser le système de Switch pour faire le plus de dégâts possible en combat.

On retrouve également un mode Battle Royale (parce que c’est la mode) pour avoir droit à un peu de PvP dans lequel 4 joueurs s’affrontent et doivent battre le plus d’ennemis possible.

Le jeu peut déjà compter sur plus d’un million de préinscriptions. Ces joueurs et joueuses vont recevoir les récompenses suivantes pour être présents au lancement :

[Détermination au combat] Asuna SSR

Cristal [Détermination au combat] : Objet nécessaire pour libérer le potentiel du personnage [Détermination au combat] Asuna.

Carte d’aptitude SSR « Souv. de l’épéiste [L’Éclair] »

Ticket de recrutement x10 SSR garanti

Un court trailer de lancement a été diffusé pour l’occasion, afin de mettre l’eau à la bouche des fans de l’anime. Sword Art Online Variant Showdown est disponible gratuitement sur Android et iOS.