Sword Art Online Variant Showdown : Le jeu mobile s’offre une première vidéo de gameplay

Officialisé fin mars par Bandai Namco, Sword Art Online Variant Showdown, la prochaine adaptation mobile free-to-play célébrant le 10ème anniversaire du célèbre manga Sword Art Online, a profité d’un livestream diffusé le week-end dernier pour partager une première vidéo de gameplay qui devrait raviver quelques souvenirs aux plus anciens et anciennes fans de la saga.

The Gleam Eyes sera de la partie

Bien que le titre doive avant tout nous proposer un scénario original prenant place dans un tout nouveau monde virtuel intitulé Cross Edge, le studio nippon a préféré miser sur la fibre nostalgique avec cet extrait mettant en scène Kirito, Asuna et Silica face à l’iconique The Gleam Eyes, le redoutable boss du 74ème palier de l’Aincrad.

Dans cette séquence, le gameplay semble essentiellement orienté action-RPG même si on remarque aussi la présence d’un soupçon de beat them up. Pour vaincre l’ennemi, le joueur ou la joueuse devra visiblement enchainer les offensives tout en esquivant celles de l’adversaire, faire appel à ses différentes compétences, qui peuvent être centrées sur l’attaque, la défense ou le soutien, quand cela est nécessaire ainsi qu’user intelligemment du traditionnel « Switch » entre les personnages.

Sword Art Online Variant Showdown sortira en 2022, à une date encore indéterminée, sur iOS et Android. Notez que, d’après le site américain Siliconera, en plus de son contenu solo et PvE, le jeu embarquera également une dimension PvP via un mode Battle Royale.