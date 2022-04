Sword Art Online Variant Showdown

Sword Art Online Variant Showdown est un jeu d'action mobile free-to-play développé et édité par Bandai Namco Entertainment. Présenté comme la production célébrant le 10ème anniversaire de la licence japonaise à succès SAO, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre une aventure inédite dans le monde virtuel de Cross Edge aux cotés de Kirito et de ses ami(e)s avec pour objectif de percer à jour le comportement suspect d'un joueur qui semble proche de celui des membres de la guilde d’assassins Laughing Coffin.