Une Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom aurait fuité

Puisqu’il n’y aura visiblement pas de Switch 2 ou de Switch Pro à vendre en bundle avec The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom lors de sa sortie en mai, il n’est pas impossible de voir Nintendo se rabattre sur la dernière version de sa console. Les derniers jeux Pokémon et Splatoon 3 ont eu droit à leur jolie Switch OLED collector alors il n’y a pas de raisons que la plus grosse sortie de 2023 chez Nintendo ne puisse pas recevoir le même traitement. Et justement, une édition collector de la console semble avoir fuité, même si on utilisera le conditionnel étant donné que ces images ne sont pas encore officiellement vérifiées.

Vraie fuite ou montage très élaboré ?

Alleged photos of Zelda: Tears of the Kingdom themed Switch OLED. Originally posted on Tieba (reshared on resetera/reddit). pic.twitter.com/PfgrOtvU4K — Pixelpar (@pixelpar) December 30, 2022

C’est via ResetEra et Twitter que ces images ont commencé à se rependre, bien que tout part du forum chinois Tieba. Ces soi-disant photos volées nous montrent une Switch OLED collector aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, avec un dock splendide et personnalisé, accompagné par des Joy-Con dorés.

De quoi faire craquer de nombreux fans de la licence, à condition que tout ceci soit vrai. Même s’il faut reconnaître que cela demanderait beaucoup d’efforts pour fournir un tel montage, on est à l’abri de rien et on préférera prendre des précautions ici.

Toujours est-il qu’une édition spéciale de la Switch OLED est très probable pour la sortie de ce Zelda. Reste à savoir si elle ressemblera effectivement à cela ou non.