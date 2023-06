Super Mario Bros. Wonder : Le nouveau jeu Mario 2D est disponible en précommande

Le Nintendo Direct qui a eu lieu tout récemment avait surtout pour but de nous montrer que la licence Mario avait pas mal de choses en prévision pour les prochains mois, notamment avec la sortie de Super Mario Bros. Wonder. Un tout nouveau jeu en 2D qui permet à la saga de revenir à ses racines tout en ajoutant une touche de folie avec des décors qui peuvent être modifiés, ou encore des transformations inédites comme celle en éléphant. Le charme du jeu fait déjà son effet et nul doute que les fans du moustachu vont se ruer dessus. Voici donc où précommander Super Mario Bros. Wonder.