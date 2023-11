Super Mario Bros. Wonder s’est vendu à 4.3 millions d’exemplaires en deux semaines

Sortir un jeu Mario en fin de cycle d’une console comme la Switch était le pari le plus sûr de Nintendo. Avec le succès du film Super Mario Bros et le nombre de consoles en circulation (plus de 130 millions), ce Super Mario Bros. Wonder avait un destin tout tracé et pour son lancement, il fait déjà des étincelles. En plus d’être le jeu Mario 2D qui s’est vendu le plus vite, il parvient aussi à atteindre un score très important en quelques jours de commercialisation.