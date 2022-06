Summer Game Fest : Un show principalement basé sur des jeux déjà annoncés, Geoff Keighley calme les attentes

Le Summer Game Fest remplace une nouvelle fois l’E3, et doit donc se heurter à toutes les attentes des fans, de plus en plus en nombreuses dans ce contexte où la pandémie a repoussé pas mal de projets. Geoff Keighley, organisateur de l’événement, a donc pris les devants en tempérant un peu les attentes de certains à l’occasion d’une session Twitter Spaces, relayée par VGC, dans laquelle il précise que la conférence du 9 juin mettra surtout en avant des jeux qui ont déjà été annoncés.

Une conférence sans reveal fracassant ?

Ne vous attendez pas à avoir droit à beaucoup d’annonces fracassantes ce jeudi 9 juin. C’est en tout cas que ce Geoff Keighley préfère nous dire, car même s’il vante les mérites de son show, il prévient que ce dernier ne pourra pas contenter tout le monde :

« Ce que je dirais, c’est que beaucoup de jeux que nous allons vous montrer ont déjà été annoncés… les jeux vont vous montrer du nouveau contenus, comme certains de ceux que j’ai mentionnés [The Callisto Protocol, Gotham Knights, Cuphead]. Nous avons quelques annonces de nouveaux jeux pour ce show et, espérons-le, quelques surprises si tout se tient.

Mais c’est définitivement une émission qui se concentre principalement sur des choses qui sont annoncées. Nous préparons de belles choses pour vous, mais tempérez vos attentes en ce qui concerne des annonces méga-choquantes. Ce ne sont pas les Game Awards. Nous avons beaucoup de belles choses à vous montrer, mais méfiez-vous de certaines rumeurs folles que je vois en termes d’annonces. »

Geoff Keighley préfère donc que l’on revoit nos prévisions à la baisse pour éviter d’être déçu, ce qui est le meilleur moyen d’être surpris. Reste à voir de quelles « rumeurs folles » il parle, même si on pense évidemment à Silent Hill ici (écoutez, on préfère ne rien attendre). Rappelons aussi que l’année dernière, l’intéressé avait déclaré la même chose, et que le show a mis en lumière Elden Ring pour son grand retour.