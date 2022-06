Gotham Knights nous donne rendez-vous à la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest

Le State of Play qui aura lieu ce soir promet de mettre en avant certains titres en provenance d’éditeurs tiers, et au jeu des prédictions, on pouvait parier sur une éventuelle présence de Gotham Knights. Mais ça ne sera finalement pas le cas, puisque le jeu de Warner Bros Games a choisi de faire sa prochaine apparition publique lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, qui aura lieu jeudi prochain à 20 heures.

Gotham au centre du Summer Game Fest

Next Thursday, step into the Knight at #SummerGameFest Don't miss a world premiere new look and reveal for the @GothamKnights video game. Streaming live Thursday at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd and in @IMAX Live – https://t.co/AwYFYvFPjg pic.twitter.com/PBwn3gBnAE — Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) June 2, 2022

Le titre donnera donc de ces nouvelles dans le show de Geoff Keighley, avec un nouvel aperçu et un reveal inédit, selon le tweet du Summer Game Fest. On peut logiquement s’attendre à une séquence de gameplay illustrant les capacités de Batgirl et Red Robin, étant donné que Nightwing et Red Hood ont eu droit à une longue présentation il y a quelques jours.

Concernant le reveal promis, on espère en savoir un peu plus sur les méchants présents dans le jeu, car si la Cour de Hiboux représentera la principale menace, d’autres vilains iconiques viendront se mêler au chaos, comme Mr. Freeze, profitant du chaos laissé par la mort de Batman.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est disponible en précommande.