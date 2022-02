Street Fighter 6 : Une première polémique autour du logo, qui serait tiré d’une banque d’images

Street Fighter 6 est à peine annoncé qu’il a droit à sa première polémique. Révélé suite à un compte à rebours, ce sixième opus a levé le voile sur une première cinématique tout en muscles, tandis que l’on a pu découvrir le logo de cet opus, qui n’a pas manqué d’être l’objet de détournements étant donné qu’il ne reflétait pas vraiment l’esprit de la saga. Et certains y ont aussi vu un rapport très étroit avec un logo déjà existant, qui laisserait penser que Capcom s’en est grandement inspiré.

The new Street Fighter 6 logo is $80 on Adobe's Stock site

I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6

pic.twitter.com/yOzYePaYfV

