Story of Seasons: A Wonderful Life sortira cet été avec une édition limitée

Officialisé au détour d’un Nintendo Direct plus tôt dans l’année, Story of Seasons: A Wonderful Life est un remake de l’épisode Harvest Moon portant le même nom du GameCube. Sorti initialement en 2003, le titre revient avec une version remise au goût du jour, 20 ans plus tard. Avec ses graphismes remaniés, ses nouvelles animations et d’autres ajouts de confort, la simulation agricole ajoute de nouvelles consoles à son planning, en plus de la Switch initialement annoncée.

Une vie merveilleuse, aussi sur Xbox et PlayStation

En plus des ajouts de confort et des améliorations visuelles, ce remake permettra aussi d’incarner un protagoniste féminin, en plus du personnage masculin qui était le seul à l’époque. Aujourd’hui, on apprend que le titre arrivera également sur les consoles de Sony et Microsoft ainsi que la plateforme Steam, en plus de la mouture Switch initialement annoncée. Une version Switch qui arrivera en avance au Japon, puisque le jeu est prévu le 26 janvier 2023 là-bas.

Bonne nouvelle pour les amateurs des versions boîtes, puisqu’en plus d’éditions physiques confirmées sur l’ensemble des plateformes, il sera possible de mettre la main sur une édition limitée. Celle-ci regroupe un carnet A5 de 140 pages, un poster format A3, des stickers et une boîte collector. Tout un programme vendu seulement au prix de 49.99€, contre les 39.99€ de l’édition standard. Les précommandes ont d’ailleurs été lancées chez certains revendeurs que l’on vous liste plus bas.

Story of Seasons: A Wonderful Life sortira courant été 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.