Story of Seasons: A Wonderful Life s’annonce sur Nintendo Switch

Si l’on devait faire un top des jeux impliquant de l’agriculture lors de ce Nintendo Direct, Story of Seasons: A Wonderful Life se positionnerait sans doute sur le podium tant la licence est appréciée par les habitués qui ont campé la série sur 3DS.

Story of Seasons Generations

Annoncé comme un tout nouveau titre sur Switch lors du Nintendo Direct, Story of Seasons: A Wonderful Life est en réalité un remake de Harvest Moon: A Wonderful Life sorti sur Gamecube en 2003 et PS2 en 2004. C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler que les développeurs de la série Story of Season travaillaient auparavant sur Harvest Moon. On peut donc s’attendre à des graphismes remaniés, de nouvelles animations, et d’autres mises à jour de confort.

XSEED Games et Marvelous Europe vont ainsi nous faire revenir dans la vallée oubliée afin d’établir une ferme et plus tard dans le jeu, une famille entière. Comme les autres titres du genre, il s’agira de vivre tranquillement en vous faisant des amis et en exploitant vos terres afin d’y faire pousser de nombreuses cultures. L’une des particularités est que vous pourrez vieillir et voir votre progéniture atteindre l’âge adulte. Il sera possible de jouer un personnage féminin, masculin ou non-binaire. Les mariages seront d’ailleurs ouverts quel que soit le genre de votre partenaire.

Story of Seasons: A Wonderful Life sortira sur Switch en 2023 sans date précise pour le moment.