Story of Seasons: A Wonderful Life nous donne un rendez-vous champêtre pour le 27 juin

Etant donné que le calendrier de ce début d’année est très rempli, on en voudra pas à Story of Seasons: A Wonderful Life de prendre son temps et de sortir comme prévu pour l’été prochain. Marvelous avait déjà indiqué une sortie estivale pour son prochain titre, mais est aujourd’hui plus précis avec une vraie date et un petit rappel sur l’édition physique du jeu, qui sera distribuée chez nous par Just For Games.

Les précommandes sont toujours ouvertes

Préparez-vous à reprendre vos fourches et vos râteaux pour cet été, puisque Story of Seasons: A Wonderful Life vous invitera à la ferme le 27 juin prochain. Ce remake s’ouvrira à un nouveau public avec des visuels retravaillés et tout le confort moderne que l’on est en droit d’attendre d’un jeu de 2023, ou presque. Une jolie bande-annonce réalisée par l’artiste japonais shinrashinge nous est offerte pour annoncer cela.

Just For Games nous rappelle que l’édition physique du jeu sortira à la même date, en compagnie d’une édition limitée qui comprendra un carnet A5, un poster et tout plein d’autocollants à placer où vous le souhaitez, et ce pour seulement une poignée d’euros en plus.

Story of Seasons: A Wonderful Life est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.