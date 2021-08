Tails of Iron

Redgi, l'héritier du Trône du clan des Rats, part dans une quête visant à rétablir son royaume désormais déchu en bannissant le clan des grenouilles mené par le redoutable Greenwart. Ne vous laissez cependant pas abuser par l'aspect fantastique du monde de Tails of Iron, les combats sont brutaux, sanglants et impardonnables. Avec l'aide de vos armes et de vos compagnons rencontrés en cours de route, rétablissez votre royaume et sauvez votre peuple et vos frères.