The Wandering Village

The Wandering Village est un jeu de gestion et de construction développé par Stray Fawn Studio. Dans un monde post-apocalyptique où des plantes mortelles et mystérieuses emettent des spores toxiques, gérer un petit groupe de survivants qui devra rebâtir leur foyer, le tout sur le dos d'une immense créature. Créez une société à votre image, tentez de survivre à la menace mortelle des spores et choisissez de vivre en harmonie avec la créature ou de devenir une colonie de parasites.