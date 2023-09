Starfield : Une figurine annoncée pour Vasco à 369$ par PureArts de 30 centimètres

Qu’on aime ou non ce Starfield, on ne peut pas nier le fait que Bethesda et Xbox ont mis les bouchées doubles pour faire parler du jeu. Et ce ne sont pas les collectionneurs et collectionneuses qui vont bouder puisqu’un nouveau produit dérivé vient d’être annoncé : une figurine collector pour Vasco, déjà disponible en précommande et prévue pour l’année prochaine.