Starfield continue de faire grossir sa communauté sur Steam et dépasse même l’un des records de Skyrim sur la plateforme

Un lancement définitivement réussi

Dès le jour du lancement de l’accès anticipé, Starfield avait déjà réuni plus de 230 000 personnes en simultané sur la plateforme de Valve, ce qui était assez remarquable étant donné qu’il ne s’agissait là que des personnes ayant payé l’édition premium du jeu, vendue aux alentours des 100 €. On s’attendait à ce que ce chiffre soit vite dépassé avec l’arrivée de la version standard du jeu, et le record a bel et bien été battu.

Grâce aux chiffres fournis par SteamDB, on peut voir que le nombre de joueurs en simultané sur Steam est monté à 330 723. Un score à mettre en perspective car le jeu est partagé entre sa version Steam, sa version Microsoft Store et sa version Xbox Series, d’autant plus qu’une grande partie de la communauté y a accès grâce au Game Pass. Autrement dit, réunir autant de monde sur Steam dans ces conditions n’est pas forcément des plus aisés, puisque même Skyrim n’est pas arrivé à afficher des chiffres aussi imposants, le record de ce dernier étant à 287 411 joueurs et joueuses.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement disponible dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.