Starfield est le jeu qui a eu le droit à la plus grande couverture médiatique en 2023

La presse avait la tête tournée vers les étoiles

GamesIndustry.biz a résumé l’année 2023 en chiffres avec des résultats édifiants, notamment si l’on s’intéresse à ce qui a occupé l’espace médiatique au cours de la dernière année. Selon une étude réalisée par l’institut ICO, basée sur un échantillon de 18 000 sites, Starfield est le jeu qui a eu droit au plus d’articles en 2023. On compterait ainsi plus de 53 000 articles sur le jeu, juste devant Diablo IV et ses 51 363 articles. Voici le top 15 des jeux ayant eu la plus grande couverture médiatique selon ce sondage :

Starfield Diablo IV Zelda: Tears of the Kingdom Fortnite Cyberpunk 2077 Marvel’s Spider-Man 2 Final Fantasy XVI Minecraft Baldur’s Gate 3 League of Legends Mortal Kombat 1 Destiny 2 Genshin Impact Overwatch Elden Ring

Les jeux service qui durent dans le temps sont évidemment sujets à apparaître facilement dans ce classement, étant donné qu’ils font souvent l’actualité entre deux mises à jour, contrairement à des titres qui se font oublier (médiatiquement) après leur sortie.

Naturellement, c’est Xbox (qui est séparé de Microsoft ici) qui arrive en tête de la couverture médiatique du côté des constructeurs et éditeurs, suivi de de PlayStation et Nintendo. On notera aussi que sur Tiktok, ce classement est bien différent puisque c’est Fortnite qui fait le plus de vues, suivi de GTA V et Roblox. Les tendances sont donc bien différentes d’une plateforme à une autre.