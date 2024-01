La prochaine mise à jour de Starfield promet d’apporter plus d’une centaine de correctifs et d’améliorations

Bethesda devrait sortir le premier patch majeur de 2024 pour Starfield dès cette semaine, du moins en bêta sur Steam dès le 17 février. Il sera ensuite disponible pour tout le monde deux semaines plus tard, le temps de vérifier si tout est bien optimisé.

Next week, on January 17, we’ll be putting our biggest @StarfieldGame update yet into Steam Beta with over 100 fixes and improvements, with a planned release date for all players two weeks later. Here’s some of what you can expect: pic.twitter.com/IPpVjuG5OQ

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) January 12, 2024