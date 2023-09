Starfield : Bethesda s’associe avec Elgato pour mettre au point un nouveau micro et un Stream Deck aux couleurs du jeu

Starfield est le sujet numéro 1 de l’industrie en ce moment alors que sa sortie officielle n’est pas encore arrivée, et on le doit en partie grâce à une grosse compagne marketing de la part de Xbox et Bethesda. Le jeu est partout et le merchandising à son effigie est de plus en plus conséquent, que ce soit avec des figurines ou des accessoires. Si vous cherchez à compléter votre set Starfield après avoir acheté le casque et la manette aux couleurs du jeu, Corsair et Elgato vous proposent deux accessoires qui feront envie à n(importe quel streameur en herbe.