Starfield : Le groupe Imagine Dragons a dévoilé une nouvelle chanson liée au jeu de Bethesda

Un peu de Starfield à la radio ?

Tous les moyens sont bons pour faire parler de son jeu, et Xbox a décidé de mettre le paquet. On découvre aujourd’hui que le constructeur et Bethesda se sont associés avec le groupe Imagine Dragons afin de produire une chanson pour Starfield, qui serait capable d’être diffusée en radio. Une belle campagne de communication, que l’on aime ou non Imagine Dragons, tant le groupe dispose d’une renommée internationale.

On vous laisse donc écouter « Children of the Sky », le nouveau single du groupe qui contient quelques passages de la bande-son officielle de Starfield (on reconnaît facilement le thème principal du jeu), le tout avec un clip qui fait la part belle aux images du jeu et qui nous invite au voyage.

Starfield sortira le 6 septembre sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.