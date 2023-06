Starfield : Seulement 10% des planètes abriteront de la vie, pas de véhicules… Todd Howard lâche des détails

Bien choisir les planètes à visiter

L’histoire des 1 000 planètes à visiter dans le jeu avait de quoi étonner lors de son annonce, et beaucoup se questionnent quant à l’intérêt ludique de la chose, tant cela demanderait des heures et des heures de jeu. Todd Howard explique ici que l’approche de Bethesda est de vouloir nous pousser à l’exploration en triant les planètes qui méritent que l’on pose le pied à terre, et les autres que l’on se contentera de scanner pour gagner un peu d’argent.

C’est par exemple pour cela qu’il précise que seulement 10% de ses planètes abriteront la vie, sous n’importe quelle forme possible. Ce qui est somme toute assez logique, puisque pour un besoin de cohérence, chaque planète ne peut pas forcément être vivable. Certaines d’entre elles seront même complètement désertes, afin d’y ajouter un sentiment de solitude et la sensation d’être le seul au monde. Howard explique ne pas avoir voulu ajouter trop de ruines ou des bases abandonnées car cela aurait rendu l’exploration trop mécanique.

Si le jeu utilisera de la génération procédurale, il comportera aussi beaucoup de lieux faits à la main, placés à des endroits spécifiques ou générés à des positions aléatoires lorsque l’on arrive sur une planète.

Les mondes que l’on va visiter ne seront pas non plus limités à un seul biome, tandis que l’on a la confirmation que le jeu n’aura pas de véhicule terrestre ou de montures. On pourra utiliser la gravité pour se déplacer d’un endroit à un autre plus rapidement.

Petit détail mais non des moindres pour les amateurs de ce genre de mini-jeux, il n’y aura pas de pêche dans Starfield. Vous ne pourrez donc pas aller ferrer tous les poissons de l’espace. Mais il y aura bien des tonnes de quêtes annexes, avec des quêtes très « MMO » et d’autres plus poussées d’un point de vue narratif.

Bien évidemment, Howard encense le jeu en le décrivant comme étant le jeu Bethesda avec le meilleur feeling manette en mains, ce que l’on attendra de vérifier nous-mêmes.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.