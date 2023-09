Starfield : Des premiers chiffres encourageants pour l’accès anticipé, en attendant la vraie sortie du jeu

Premier signe du succès ?

C’est ce matin, très tôt dans la nuit que l’accès anticipé de 5 jours de Starfield a officiellement débuté. 5 jours pendant lesquels celles et ceux qui se sont procurés une édition Premium ou le collector du jeu peuvent arpenter l’univers dans ce grand jeu bac à sable. Ce qui veut dire des personnes qui ont déboursé au minimum une centaine d’euros (le prix de l’édition Premium), quand ce n’est pas beaucoup plus avec l’édition collector. Si l’on ignore le nombre de personnes que cela concerne, les chiffres publiés par Steam peuvent déjà nous donner une tendance.

En regardant les statistiques du jeu sur SteamDB, on peut voir qu’il est déjà parvenu à un pic de 234 502 personnes en simultané en quelques heures, ce qui est un joli score étant donné qu’il fallait payer cher pour jouer à cet accès anticipé. D’autant plus qu’on ne parle ici que des chiffres Steam, et non Microsoft Store ni Xbox Series. Il faudra encore attendre le lancement officiel avant d’en savoir plus, mais il semblerait que Xbox et Bethesda se dirigent bien vers un succès commercial, même en proposant le jeu sur le Game Pass. Reste à savoir malgré tout si ce succès suffira à rembourser (rapidement ou non) l’investissement sur le jeu.

Starfield sortira officiellement le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.