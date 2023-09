Starfield a déjà réussi à réunir plus de 6 millions de personnes, il réalise le meilleur lancement pour un jeu Bethesda

Combien via le Game Pass ?

On a donc la confirmation que Starfield a réussi à attirer plus de 6 millions de personnes et ce quelques heures après son lancement, même s’il ne faut pas oublier l’accès anticipé de 5 jours qui a eu lieu juste avant. Un très joli score qui permet à Bethesda de réaliser son meilleur lancement pour un jeu, ce qui n’est pas peu dire étant donné que Fallout 4 et surtout Skyrim sont désormais dépassés, alors qu’ils sortaient sur plus de plateformes à l’époque.

Reste à voir si le jeu pourra séduire sur la durée, comme un Skyrim qui a fait un très bon départ mais qui a surtout su faire grossir sa communauté de semaines en semaines, voire d’années en années. Côté Xbox, c’est un meilleur lancement que Forza Horizon 5 et ses 4.5 millions de joueurs et joueuses à la sortie, même s’il est vite grimpé à 10 millions les jours suivants.

Il serait maintenant intéressant de voir quel est le pourcentage du public à jouer via le Xbox Game Pass. Dans ces 6 millions de personnes, on ignore combien ont acheté le jeu en version standard ou premium, tout comme on ignore les chiffres réalisés par le Game Pass. Et à notre avis, Xbox ne devrait pas clarifier la situation, étant donné que cela l’aide à afficher de plus gros chiffres.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement disponible dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.