Starfield compte maintenant 10 millions de joueurs à travers le monde

Quelques jours plus tard, ce sont donc 10 millions de personnes qui ont installé le jeu, toujours en prenant en compte à la fois les chiffres de vente et les chiffres du Xbox Game Pass. Starfield reste donc le jeu Bethesda ayant obtenu le meilleur lancement, mais ce n’est pas tout à fait le cas pour un jeu Xbox puisque Forza Horizon 5 était parvenu à réaliser le même score en un peu moins de dix jours de commercialisation.

Ne diminuons pas pour autant la réussite de Starfield qui reste très populaire, mais il serait maintenant intéressant de voir quelle est la part des comptes actifs sur le Xbox Game Pass, et la part des ventes physiques et dématérialisées.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/jklQotDC1N

— Starfield (@StarfieldGame) September 19, 2023