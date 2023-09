Starfield réalise le cinquième meilleur lancement d’un jeu en Europe pour cette année 2023, malgré sa présence dans le Game Pass

Dans le top 5 des meilleurs lancements

Phil Spencer et ses équipes restent encore timides sur le partage des chiffres de ventes totaux pour ce Starfield, mais les organismes chargés de surveiller le marché des différents territoires peuvent déjà nous montrer que le jeu se vend très bien, et ce malgré sa disponibilité dans le Xbox Game Pass.

On le voit aujourd’hui en Europe avec les statistiques fournies par GSD (Games Sales Data). Aucun chiffre de vente n’est révélé, mais on peut déjà voir que Starfield se positionne en tête des ventes sur la semaine allant du 4 au 10 septembre, soit sa semaine de lancement. Rien d’étonnant ici, mais on remarque surtout que le jeu réalise le 5ème meilleur lancement d’un jeu en Europe pour 2023. Voici le classement actuel :

Hogwarts Legacy Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Star Wars Jedi: Survivor Starfield Resident Evil 4 Final Fantasy XVI F1 23 Dead Island 2 NBA 2K23

Précisons tout de même quelques détails sur ce classement, à commencer par le fait que Nintendo ne donne pas accès aux chiffres de ventes de ses jeux en version numérique. Ce qui veut dire que seules les ventes physiques de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont comptées ici. Ensuite, Baldur’s Gate 3 ne figure pas ici car la GSD n’a pas connaissance des ventes du titre, et son inclusion pourrait très bien chambouler le classement. Toujours est-il que la performance de Starfield est à noter, car il est le seul jeu de la liste à avoir été inclus dans un abonnement dès son lancement.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass.