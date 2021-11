Forza Horizon 5 : Déjà 10 millions de joueurs et joueuses depuis le lancement

On savait déjà que Forza Horizon 5 avait signé le meilleur démarrage de la série et d’un jeu Xbox Game Studios, mais le titre de Playground Games ne comptait pas s’arrêter aux premiers records.

Le roi des jeux Xbox, c’est lui

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

On apprend aujourd’hui que Forza Horizon 5 va probablement conserver sa couronne pendant longtemps, sauf si Halo Infinite le détrône. Le titre confirme qu’il signe le meilleur lancement d’un jeu Xbox avec 10 millions de joueurs et de joueuses.

Evidemment, le Xbox Game Pass est ici à prendre en compte, ce qui veut dire que Forza Horizon 5 ne s’est pas vendu à 10 millions d’exemplaires. Quand bien même, cela montre la popularité du jeu et la capacité du Xbox Game Pass à rassembler du monde lors d’une sortie Day One d’un gros jeu, ce qui vient très certainement conforter la stratégie de Phil Spencer et de ses équipes.

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, et compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.