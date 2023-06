Star Wars Outlaws : Une séquence de gameplay impressionnante, tout savoir sur le jeu en monde ouvert

Le jeu Star Wars le plus ambitieux ?

L’information était déjà connue mais rappelons-la au cas où, Star Wars Outlaws se déroule entre les films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, et nous permet d’incarner une jeune femme du nom de Kay Vess, qui va devenir l’une des personnes les plus recherchées de la Bordure Extérieure après une mission qui a mal tourné.

Elle tentera de se refaire en organisant un casse spectaculaire qui lui attirera bien d’autres problèmes, tout en essayant de trouver sa place entre l’Epire et l’Alliance Rebelle. Elle sera aidée par Nix, la petite mascotte de service (il en faut une dans chaque Star Wars), mais aussi par son compagnon droïde ND-5.

Star Wars Outlaws sera bien un monde ouvert, avec plusieurs planètes à explorer. On retrouvera par exemple Akiva et sa jungle gigantesque, mais aussi Toshara, une toute nouvelle planète qui sera l’endroit le plus important de cette aventure.

On nous promet aussi des villes denses avec des cantinas à visiter pour y rencontrer toute la pègre locale, avec les plus grands syndicats du crime dans les environs. Kay pourra utiliser son propre speedster pour explorer tous ces lieux, mais aussi pour se battre avec des courses-poursuites nerveuses.

Et elle aura bien besoin d’un tel bolide pour fuir l’Empire, puisque plus Kay se fera remarquer, plus la prime sur sa tête augmentera, rendant le nombre d’ennemis à ses trousses encore plus important.

On pourra également quitter les différentes planètes sans temps de chargement en prenant notre vaisseau, le Trailblazer, qui nous permettra de visiter l’espace. Dans les étoiles, d’autres dangers nous attendent avec des combats spatiaux et des trésors à dénicher aux quatre coins de la galaxie

Une voleuse qui prend des risques

Comme on peut le voir dans cette séquence de gameplay, Kay pourra se faufiler entre ses adversaires en restant discrète et en utilisant par exemple Nix pour accomplir certaines actions, comme actionner des leviers au loin sans se faire remarquer. Lorsque les choses tourneront mal, elle aura plusieurs armes à sa disposition et le jeu se transformera en TPS avec des séquences au blaster qui seront nerveuses et qui demanderont de se mettre à couvert, tout en examinant bien l’environnement.

Lorsqu’elle ne sera pas occupée à tirer sur tout ce qui bouge, Kay pourra aussi marchander puisque l’on peut voir une séquence de gameplay avec des choix de dialogues qui vont visiblement avoir une importance sur la réputation de l’héroïne.

Et même si elle est une voleuse avant tout, il faudra se montrer prudent en ne chapardant pas n’importe quel trésor, car chaque action comptera dans le regard qu’ont les personnages sur Kay. Une protagoniste déjà charismatique qui est présentée en vidéo par Humberly González, l’actrice qui interprète le personnage.

Star Wars Outlaws sera disponible dans le courant de l’année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.