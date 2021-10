Square Enix fonde un nouveau studio basé sur les free-to-play mobiles

Qu’on les aime ou pas, les free-to-play sont aujourd’hui au centre de l’attention des grands éditeurs. Après Ubisoft qui s’engouffre de plus en plus dans la brèche, mais sur consoles et PC, c’est au tour de Square Enix de mettre plus de moyens sur ce genre d’expériences, du moins sur mobiles.

Des jeux Tomb Raider et Avatar dans les tuyaux

On apprend aujourd’hui que l’éditeur japonais à ouvert un nouveau studio à Londres, baptisé le plus simplement du monde Square Enix London Mobile. Ce studio a pour but, comme son nom l’indique, de produire de nouveaux jeux mobiles dont le modèle sera celui du free-to-play.

Square Enix précise tout de même ses ambitions en voulant créer des jeux de « grande qualité ». Le studio est actuellement en plein recrutement pour augmenter ses effectifs, tandis qu’on nous informe que c’est Ed Perkins, ancien directeur de la partie mobile de Square Enix, qui est à sa tête.

Pour le moment, le studio travaille en collaboration avec d’autres équipes sur deux jeux. Le premier est connu, puisqu’il s’agit de Tomb Raider Reloaded, annoncé l’année dernière, en partenariat avec Crystal Dynamics.

Le second titre n’a pas encore été montré, mais on sait qu’il s’agira d’un jeu issu de la licence Avatar: The Last Airbender, qui est développé en collaboration avec le studio Navigator Games, mais dont on ne sait rien de plus pour le moment.